Дано : прямоугольный треугольник АВС АС=4 см угол А=60° Найти : ВС, АВ
Геометрия
Дано : прямоугольный треугольник АВС АС=4 см угол А=60° Найти : ВС, АВ
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник АВС прямоугольный, значит угол В=90( по условию). угол А=60(по условию) А+В+С=180, значит угол С=180-(90+60)=180-150=30 2. АС-гипотенуза треугольника. АВ лежит напротив угла в 30, значит она равна половине гипотенузы, тоесть АВ=1/2АС=2см. По теореме Пифагора АВ в квадрате+ ВС в квадрате =АС в квадрате ВС в квадрате = АС в квадрате минут АВ в квадрате. ВС равно корень из АС в квадрате -АВ в квадрате ВС равно корень из 16-4 ВС равно корень из 12 ВС равно 2 корня из 3
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