Когда открылось ж/д движение между Москвой и Петербургом
История
Когда открылось ж/д движение между Москвой и Петербургом
Ответ(ы):
Гость:
1 ноября 1851 года открылось движение между Петербургом и Москвой
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