В палатке 28 ящиков груш,мандаринов на 16 ящиков больше,чем груш, а ящиков винограда столько ,сколько ящиков груш и мандаринов вместе.сколько ящиков винограда в палатке
Математика
В палатке 28 ящиков груш,мандаринов на 16 ящиков больше,чем груш, а ящиков винограда столько ,сколько ящиков груш и мандаринов вместе.сколько ящиков винограда в палатке
Ответ(ы):
Гость:
1.28 +16=44(я) Мандарина 2. 44+16=50(я) Винограда Ответ:50ящиков
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