В палатке 28 ящиков груш,мандаринов на 16 ящиков больше,чем груш, а ящиков винограда столько ,сколько ящиков груш и мандаринов вместе.сколько ящиков винограда в палатке

Математика

В палатке 28 ящиков груш,мандаринов на 16 ящиков больше,чем груш, а ящиков винограда столько ,сколько ящиков груш и мандаринов вместе.сколько ящиков винограда в палатке

Автор: Гость