4.Распределите слова по группам: А) формы одного и того же слова ;Б) однокоренные сл??ва. Еж , ежик , ежата , съежился , ежиком , съежилась.Синь, синий , синева , синего , синеть, синяк , синька.Глубина , глубинный , глубиной ...

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4.Распределите слова по группам: А) формы одного и того же слова ;Б) однокоренные сл??ва. Еж , ежик , ежата , съежился , ежиком , съежилась.Синь, синий , синева , синего , синеть, синяк , синька.Глубина , глубинный , глубиной , глубь , вглубь, глубинного, углубить.

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