4) решить;5) доказать
Математика
4) решить;5) доказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)ОДЗ: х²-6х+14>0 x²-6x+14=0 D=36-56=-20 х- любое х²-6х+14≤9 х²-6х+5≤0 у=х²-6х+5 х²-6х+5=0 D=16 x₁=5; x₂=1 x∈[1;5] б)㏒₃㏒₃х≤㏒₃3 х>0 (㏒₃㏒₃x-㏒₃5)/㏒₃5≤0 ㏒₃5>0 ㏒₃㏒₃x≤㏒₃5 ㏒₃x≤5⇒x≤243 x∈(0;243] а)㏒₅8*㏒₈11*㏒₁₁2+1=㏒₅8*㏒₅11/㏒₅8*㏒₁₁2+1= =㏒₅11*㏒₁₁2+1=㏒₅11*㏒₅2/㏒₅11+1=㏒₅2+1=㏒₅2*㏒₅5=㏒₅10ч.т.д. б) Простите не могу набрать основание.
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