Помогите пожалуйста! (3x-9)(2x+5)(26x-13)=0

Гость: Гость:

(3х-9)(2х+5)(26х-13)=0 произведение=0, если один из множителей =0 3х-9=0 3х=9 х=9:3 х₁=3 2х+5=0 2х=-5 х=-5:2 х₂=-2,5 26х-13=0 26х=13 х=13 : 26 х₃= 0,5 Ответ: х₁=3 ; х₂=- 2,5 ; х₃=0,5