Старая липовая____ Цвет, очень похожий на фиолетовый. Такого цвета бывает сирень и??и фиалка

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Старая липовая____ Цвет, очень похожий на фиолетовый. Такого цвета бывает сирень и??и фиалка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старая липовая аллея,цвет очень похож на фиолетовый. Такого цвета бывает сирень или фиалка. 
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