Задача: Одна из сторон прямоугольника равна 2,3м, что на 3,4м меньше соседней стороны. Вычислите площадь и периметр прямоугольника. Решите пожалуйста!
Математика
Задача: Одна из сторон прямоугольника равна 2,3м, что на 3,4м меньше соседней стороны. Вычислите площадь и периметр прямоугольника. Решите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,3+3,4=5,7 вторая сторона S= 2,3 х 5,7=13,11 м в кв. P= (2,3 + 5,7) х 2 = 16 м
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