Задача: Одна из сторон прямоугольника равна 2,3м, что на 3,4м меньше соседней стороны. Вычислите площадь и периметр прямоугольника. Решите пожалуйста!

Математика

Задача: Одна из сторон прямоугольника равна 2,3м, что на 3,4м меньше соседней стороны. Вычислите площадь и периметр прямоугольника. Решите пожалуйста!

Автор: Гость