Какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать раствор серной кислоты:CO2,Na2O,Zn,Hg,купрум(ОН2),NaCl,BaCl2
Химия
Какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать раствор серной кислоты:CO2,Na2O,Zn,Hg,купрум(ОН2),NaCl,BaCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₂SO₄+CO₂≠; H₂SO₄+Na₂O=Na₂SO₄+H₂O; H₂SO₄+Zn=ZnSO₄+H₂↑; H₂SO₄+Hg≠; H₂SO₄+Cu(OH)₂↓=CuSO₄+2H₂O H₂SO₄+NaCl≠; H₂SO₄+BaCl2=BaSO₄↓+2HCl
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