Квадратный трехчлен разложен на множители 5x в квадрате +2x -3=5(x+1)(x-a)найти a
Алгебра
Квадратный трехчлен разложен на множители 5x в квадрате +2x -3=5(x+1)(x-a)найти a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д=2^2-4*5*(-3)= 64 Х1= -1 Х2=3\5 или 0.6 Итого: 5х^2+2х-3=5(х+1)(х-3\5)
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