Помогите с #2 и #3 lt;br /gt; буду очень благодарен
Математика
Помогите с #2 и #3 lt;br /gt; буду очень благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)1,5-1 1/2*(1 2/5+1/5)=1,5-1 1/2*1 3/5=1,5-3/2*8/5=1,5-12/5=1,5-2,4=-0,9 3)(-8,8)-(2,2-17)-14,8+5,5-(-3,3)=-8,8+14,8-14,8+5,5+3,3=-8,8+8,8=0
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