Что из перечисленного относится к материальной культуре- железнодорожная сеть ,п??авовое сознание ,православное богослужение , фортепианное искуство.

Окружающий мир

Что из перечисленного относится к материальной культуре- железнодорожная сеть ,п??авовое сознание ,православное богослужение , фортепианное искуство.

Автор: Гость