Что из перечисленного относится к материальной культуре- железнодорожная сеть ,п??авовое сознание ,православное богослужение , фортепианное искуство.
Окружающий мир
Что из перечисленного относится к материальной культуре- железнодорожная сеть ,п??авовое сознание ,православное богослужение , фортепианное искуство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Железнодорожная сеть
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