4. Собралось 10 друзей, среди которых самым младшим был Вова — любитель математики. Он нашёл отношение суммы возрастов всех остальных друзей к сумме возрастов всех собравшихся. Какое из чисел, приведенных в ответах, он не мог п...

Математика

4. Собралось 10 друзей, среди которых самым младшим был Вова — любитель математики. Он нашёл отношение суммы возрастов всех остальных друзей к сумме возрастов всех собравшихся. Какое из чисел, приведенных в ответах, он не мог получить? А. 9 10 . Б. 10 11 . В. 11 12 . Г. 12 13 .

Автор: Гость