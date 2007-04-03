Какие клетки в многоклеточном организме отвечают за размножение
Биология
Какие клетки в многоклеточном организме отвечают за размножение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споры -это клетки которые отвечают за размножение организмов, и способствуют к медлительность старению))
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