Какие клетки в многоклеточном организме отвечают за размножение

Биология
Какие клетки в многоклеточном организме отвечают за размножение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споры -это клетки которые отвечают за размножение организмов, и способствуют к медлительность старению))
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