Сообщение о растение ирисе

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Ирис - Многолетнее зимующее растение с горизонтальными толстыми ветвящимися корневищами, которые состоят из резко очерченных годичных отрезков. Некоторые ирисы имеют луковицы, например ирис сетчатый. Листья плотные, прямостоячие или узколанцетовидные. Крупные, причудливойформы, красивые цветки распускаются из перепончатых чехлов на верхушках прямых, иногда полых стрел. Цветы имеют нежный и приятный запах. Их окраска самая разнообразная: темно-фиолетовая, светло-фиолетовая, белая, розовая, желтоватая, карминная, огненно-красная. Время цветения ирисов зависит от сорта и внешних условий, но в общем приходится на первую половину лета, за исключением раноцветущих ирисов. Разноколерные цветки с нежным и очень приятным запахом, напоминающие цветы орхидей, и декоративная зелень делают эти многолетники очень нарядными. Ирисы корневищные хорошо растут и развиваются на открытом и слегка затененном месте с тяжелой, питательной почвой. Ирисы луковичные предпочитают открытые места. Хорошо реагируют на поверхностное удобрение перепревшим навозом и компостом. В засуху растения поливают. Не все виды данного растения выносят суровые зимы; в бесснежные зимы они нуждаются в укрытии, особенно луковичные ирисы. Размножают их делением кустов (август - сентябрь или рано весной), кусками корневищ, детками (луковичные ирисы) и семенами (посев под зиму или весной). Делением ирисы размножают весной или после цветения. При пересадке корневища высаживают на ту же глубину, на которой они раньше находились в почве, отбеленной частью вниз, а бурой окраской поверхности кверху. При размножении семенами нужно иметь в виду, что гибридные ирисы не передают потомству своих декоративных качеств. Цветы, выращенные из семян, зацветают на 3 - 4-й год после посева. Ирисы следует сажать в грунт не позднее конца августа – начала сентября. При более поздней посадке они могут вымерзнуть. Посадка корневищ должна быть не глубже 5 см от поверхности почвы