Составьте к каждому антитезис «Человечество ставит перед собой только те задачи, которые способно решить» «Цель оправдывает средства» «Цель - ничто, движение – всё»! «Благородные цели должны достигаться благородными средствами».
Обществознание
Составьте к каждому антитезис «Человечество ставит перед собой только те задачи, которые способно решить» «Цель оправдывает средства» «Цель - ничто, движение – всё»! «Благородные цели должны достигаться благородными средствами».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человечество постоянно пытается решить неразрешимые задачи. Дурные средства порочат благородную цель. Достижение намеченной цели главная задача любого движения. Неважно какого цвета кошка - лишь бы она мышей ловила.
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