Составьте к каждому антитезис «Человечество ставит перед собой только те задачи, которые способно решить» «Цель оправдывает средства» «Цель - ничто, движение – всё»! «Благородные цели должны достигаться благородными средствами».

Обществознание

Составьте к каждому антитезис «Человечество ставит перед собой только те задачи, которые способно решить» «Цель оправдывает средства» «Цель - ничто, движение – всё»! «Благородные цели должны достигаться благородными средствами».

Автор: Гость