4. У Маши есть 3 монеты достоинством по 5 рублей каждая, а у Саши – 2 монеты достоинством по 10 рублей каждая. У кого из них монет больше?

Математика
4. У Маши есть 3 монеты достоинством по 5 рублей каждая, а у Саши – 2 монеты достоинством по 10 рублей каждая. У кого из них монет больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5=15р у Маши 2*10=20р у Саши ответ у Саши больше на 5 рублей
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