4. У Маши есть 3 монеты достоинством по 5 рублей каждая, а у Саши – 2 монеты достоинством по 10 рублей каждая. У кого из них монет больше?

Математика

4. У Маши есть 3 монеты достоинством по 5 рублей каждая, а у Саши – 2 монеты достоинством по 10 рублей каждая. У кого из них монет больше?

Автор: Гость