4. У Маши есть 3 монеты достоинством по 5 рублей каждая, а у Саши – 2 монеты достоинством по 10 рублей каждая. У кого из них монет больше?
Математика
4. У Маши есть 3 монеты достоинством по 5 рублей каждая, а у Саши – 2 монеты достоинством по 10 рублей каждая. У кого из них монет больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5=15р у Маши 2*10=20р у Саши ответ у Саши больше на 5 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Complete the sentences with the correct from of these verbs: * TURN OFF * PICK UP * TURN ON * TAKE OFF * GET OUT OF * GET INTO * PU...
Русский язык
Английский язык