4. Вставьте пропущенные в тексте слова. Умственный и физический ____________ — две взаимосвязанные стороны человеческой _________________. В отличие от животных, действующих инстинктивно, человек строит свою практическую деятел...

Обществознание

4. Вставьте пропущенные в тексте слова. Умственный и физический ____________ — две взаимосвязанные стороны человеческой _________________. В отличие от животных, действующих инстинктивно, человек строит свою практическую деятельность _____________, в соответствии с предварительно выработанной целью, программой. С возникновением _______________, классов и государства _____________ труд становится привилегией господствующего класса, а вся тяжесть ______________ труда падает на долю угнетенных масс. В условиях ______________ революции все более значительные слои интеллигенции начинают участвовать в непосредственном производственном процессе. В будущем оба вида труда станут элементами целостной деятельности всесторонне развитого человека, для которого участие в делах ____________ является первой жизненной _____________. 1) Потребность 2) Труд 3) Деятельность 4) Частная собственность 5) Аграрная 6) Научно-техническая 7) Сознательный 8) Общество 9) Умственный 10) Физический 11) Общение 12) Институт 13) Созидательный 14) Творчество 5. Ниже приведен ряд понятий, одно из которых лишнее. Лишний элемент ряда подчеркните и объясните, почему вы так решили. Мамины украшения, свадебный альбом, бабушкин пирог, дедушкины награды, елочные игрушки. _____________________________________________

Автор: Гость