Когда была образована западная римская империя

История
Когда была образована западная римская империя
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Гость:
В 395 году произошёл раздел Римской империи на Западную и Восточную части. Так что этот год можно считать годом образования Западной Римской империи.
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