5 Пословиц О Хлебе на Казахском языке С Переводом на русский

Гость: Гость:

1. Нан болса, ән де болады. (Будет хлеб – будет и песня) . 2. Жұмыс ауыр болса да нан тәттi. (Трудна работа, да сладок хлеб) . 3. Жақсы еңбектенсең – ауызың нанға тиеді, Ерiнiп еңбектенсең – ауызың тасқа тиедi. (Поработаешь усердно – губы к хлебу прикоснутся, Поработаешь лениво – губы к камню прикоснутся) . 4. Ақ қар көп болса – ақ нан көп. (Много белого снега – много белого хлеба) . 5. Адатықтан ұдкен ат жоқ, Наннан ұлкен ас жоқ. (Самое святое имя – человек, Самая святая пища – хлеб) .