Морфологический разбор слов: певец, лошадь, дела, тихоня, стая. Помогите плиз...

Гость: Гость:

Певей- нариц. одуш. м.род 2 скл. ед.ч. им. п. лошадь- нариц. одуш. ж.р. 3 скл.ед.ч. им. п. тихоня- нар. одуш. ж.р. 1 скл. ед. ч. им. п. стая- нар. одуш. ж.р. 1 скл. мн.ч. дела-нар. неодуш. ср.р. мн. ч.