Решите уравнения: x - 5/11=5/33 6,28х-2,8х=36,24
Математика
Решите уравнения: x - 5/11=5/33 6,28х-2,8х=36,24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. x=5/33+5/11 x=5/33+15/33 x=20/33 2. 3,48x=36,24 x=10,5
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