Что такое матрица? Что такое двоичная матрица?

Информатика
Что такое матрица? Что такое двоичная матрица?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоичная матрица это двумерный массив. Матрица в компьютере это тоже самое что и материнская плата. Синонимы можно сказать. Если ответ не таков то уточни, матрица где и какая именно матрица!
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