Решите задачю по физике: жирпв бежит со скоростью 14,6 м/с.Сколько времяни ему потре??уется, что бы преодолеть 292м?
Физика
Решите задачю по физике: жирпв бежит со скоростью 14,6 м/с.Сколько времяни ему потре??уется, что бы преодолеть 292м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T= S/V= 292(м) / 14.6 (м/с)=20 (с)
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