Решите задачю по физике: жирпв бежит со скоростью 14,6 м/с.Сколько времяни ему потре??уется, что бы преодолеть 292м?

Физика

Решите задачю по физике: жирпв бежит со скоростью 14,6 м/с.Сколько времяни ему потре??уется, что бы преодолеть 292м?

Автор: Гость