На 4 карточках написали буквы к , о , л , я , положили карточки на стол буквами вниз в ??роизвольном порядке . Какова вероятность того , что после переворачивания получится имя КОЛЯ?

Математика

На 4 карточках написали буквы к , о , л , я , положили карточки на стол буквами вниз в ??роизвольном порядке . Какова вероятность того , что после переворачивания получится имя КОЛЯ?

Автор: Гость