На 4 карточках написали буквы к , о , л , я , положили карточки на стол буквами вниз в ??роизвольном порядке . Какова вероятность того , что после переворачивания получится имя КОЛЯ?

Математика
На 4 карточках написали буквы к , о , л , я , положили карточки на стол буквами вниз в ??роизвольном порядке . Какова вероятность того , что после переворачивания получится имя КОЛЯ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50% на 50% вероятность того что выпадет имя Коля
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