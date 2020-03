Выберите верное слово 1)The WATER/WATERS in the cup is ĥot 2)there are a lot of POOL/POOLS after the rain 3) we mast get some POTATOES/POTATO 4) she cooks FISH/FISHES very well 5) have you ever eaten oriĝinal Italian PASTA...

Английский язык

Выберите верное слово 1)The WATER/WATERS in the cup is ĥot 2)there are a lot of POOL/POOLS after the rain 3) we mast get some POTATOES/POTATO 4) she cooks FISH/FISHES very well 5) have you ever eaten oriĝinal Italian PASTA/PASTAS

