(40+1)^2 (50-2)^2 97^2 308^2 9,2^2 31^2+29^2 612^2+588^2
Математика
(40+1)^2 (50-2)^2 97^2 308^2 9,2^2 31^2+29^2 612^2+588^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1681; 2304; 9409; 94864; 86.64; 961+841=1802; 374544+345744=720288
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