40:12 какой остаток 80:60 какой остаток 95:30какой остаток 274:5какой остаток 832:7какой остаток 607:8какой остаток 809:9какой остаток

Математика
40:12 какой остаток 80:60 какой остаток 95:30какой остаток 274:5какой остаток 832:7какой остаток 607:8какой остаток 809:9какой остаток
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36 (остаток) 2)1( остаток 40) 3)3 ( остаток 5) 4)54(остаток4) 5)118(остаток6) 6)75(остаток 7) 7)89(остаток8)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите пожалуйста Срочнооооо Зарание спс
Ответить
Английский язык
Сделайте пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Напиши растения которые кормят человека
Ответить
Окружающий мир
Составить схему цепи питания,характерной для черно морского побережья Кавказа и ??жного берега Крыма.
Ответить
Литература
Когда начели писать картину Царевна Лебедь?
Ответить