40:12 какой остаток 80:60 какой остаток 95:30какой остаток 274:5какой остаток 832:7какой остаток 607:8какой остаток 809:9какой остаток
Математика
40:12 какой остаток 80:60 какой остаток 95:30какой остаток 274:5какой остаток 832:7какой остаток 607:8какой остаток 809:9какой остаток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36 (остаток) 2)1( остаток 40) 3)3 ( остаток 5) 4)54(остаток4) 5)118(остаток6) 6)75(остаток 7) 7)89(остаток8)
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