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Вставить пропущеные цифры 140 000мм- -м
Математика
Вставить пропущеные цифры 140 000мм- -м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 000 : 10= 14 000 см. 14 000 : 100= 140 м.
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