Сочинение из пяти предложений Моя мама продавец.
Русский язык
Сочинение из пяти предложений Моя мама продавец.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама продавец.Эта работа очень интересная и одновременно сложная работа. Моей маме нравится её работа.и мне тоже ведь когда она приходит то приносит мне конфеты).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. ...
Математика
Найти расстояние между станциями,если скорость одного47 км в час а другого на 13 км ??ольше встреча их через 5 часов