Найти расстояние между станциями,если скорость одного47 км в час а другого на 13 км ??ольше встреча их через 5 часов
Математика
Найти расстояние между станциями,если скорость одного47 км в час а другого на 13 км ??ольше встреча их через 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47+13=60 47 умнож. 5=235 60 умнож. 5=300 300+235=535
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