Найти расстояние между станциями,если скорость одного47 км в час а другого на 13 км ??ольше встреча их через 5 часов

Математика

Найти расстояние между станциями,если скорость одного47 км в час а другого на 13 км ??ольше встреча их через 5 часов

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