В каких природных зонах растут деревья-липа,кедровая сосна,дуб,ель

Обществознание
В каких природных зонах растут деревья-липа,кедровая сосна,дуб,ель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешанный лес.Для смешанных лесов Европы характерны следующие лесообразующие породы — ель, сосна, дуб, клён, липа, ясень, вяз.Хвойный лес.
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