Вычислите массу и количество кислорода,прореагировавшего с медью,если образовал??я 4 г оксида меди(II) Химия 8 класс учебник Г.Е.Рудзитис

Химия

Вычислите массу и количество кислорода,прореагировавшего с медью,если образовал??я 4 г оксида меди(II) Химия 8 класс учебник Г.Е.Рудзитис

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