Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. нОс, срОк, крОсс.
Русский язык
Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. нОс, срОк, крОсс.
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Гость:
Это рад 2 т.к. произносим как (а)
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