Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. нОс, срОк, крОсс.

Русский язык

Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. нОс, срОк, крОсс.

Автор: Гость