Известно, что (-11)²=121. Означает ли это, что √121=-11?
Алгебра
Известно, что (-11)²=121. Означает ли это, что √121=-11?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет выводя из корня число должно быть положительным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. ...
Математика
Найти расстояние между станциями,если скорость одного47 км в час а другого на 13 км ??ольше встреча их через 5 часов
Химия
Вычислите массу и количество кислорода,прореагировавшего с медью,если образовал??я 4 г оксида меди(II) Химия 8 класс учебник Г.Е.Рудзитис