Внешняя политика Японии конце 19 века и начало 20 века

История
Внешняя политика Японии конце 19 века и начало 20 века
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Гость:
1894-1895- война с Китаем, после которой Япония стала ведущим региональным государством 1904-1905 - русско-японская война: Япония получила контроль над Южной Корее и южной Маньчжурией - Япония в этот период поддерживала тесные международные отношения с Великобр. и США
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