Внешняя политика Японии конце 19 века и начало 20 века
История
Внешняя политика Японии конце 19 века и начало 20 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1894-1895- война с Китаем, после которой Япония стала ведущим региональным государством 1904-1905 - русско-японская война: Япония получила контроль над Южной Корее и южной Маньчжурией - Япония в этот период поддерживала тесные международные отношения с Великобр. и США
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Отметь ряд, в котором во всех слова выделенная буква О не обозначает звук [О]. 1. нО??ый, спокОйный, спОрный. 2. кОрона, стОрона, дОрога. 3. ...