Хрестианская церковь что это за церковь? ??пожжж
Литература
Хрестианская церковь что это за церковь? ??пожжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это церковь христиан, т.е. католиков или же православных. они там не только молились,но и праздновали различные христианские праздники,например, пасха.
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