Когда начели писать картину Царевна Лебедь?

Литература
Когда начели писать картину Царевна Лебедь?
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