Перевидите пожалуйста Срочнооооо Зарание спс

Гость: Гость:

A)Более трёх миллионов человек в день пользуются Метрополитеном или Метро для путешествия по Лондону.У Метро есть 275 станций в разных частях города и 12 линий,которые могу отправить вас в то место,которое вы хотите .Так что,не забывайте брать карту Метро с собой,прежде чем вы начнете свою поездку! B)Вы можете увидеть эти двухэтажные автобусы в Лондоне.Они высоки,но не очень быстрые.Туристы любят ездить в этих автобусах,потому что они могут увидеть прекрасный вид города из верхней палубы автобуса С)Чёрные такси-специальные такси у которых полно места для пассажиров и их багажа.Водители Чёрных такси проходят тест на знание Лондона,так как они должны помнить 25000 улиц в пределах десяти километров от центра города! (Тадам,кривой перевод с отсебятиной;^)