40-720÷(y+34)=32. В столбик плииииииз
Математика
40-720÷(y+34)=32. В столбик плииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-720:(y+34)=32 720:(y+34)=40-32 720:(y+34)=8 y+34=720:8 y+34=90 y=90-34 y=56
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