40 баллов!!! перевести все...точный перевод

Гость: Гость:

Только первая, вторая, четвертая, пятая и шестая части 1. Когда ты в школе в США, ты можешь быть: - в первом, втором, третьем, четвертом классе - первоклассником, второклассником, третьеклассником и т.д. 2. Образование можно получить в различных типах учебных заведений (сначала первый столбик, потом второй): - государственная школа с бесплатным обучением - независимая школа - частная школа - школа-интернат - школа без пансиона - школа совместного обучения - общеобразовательная школа широкого профиля - ясли (детский сад) - начальная школа - средняя (старшая) школа - специализированная школа - школа, специализирующаяся на английском (математике, биологии и т.д.) - подготовительные школы (у нас это обычно называется подготовительные курсы - прим.) - бесплатная средняя школа 4. Школы могут быть организованы по-разному, но в общем организация включает: - три или четыре деления (триместры/четверти) - школьные каникулы - постоянные уроки в течение недели - перемены (включая более длинную перемену на обед) 5. В школьном здании обычно имеются: - актовый зал - раздевалка - кабинеты - рекреация - офисы - мед.кабинет - комната для персонала - библиотека - лаборатории - спорт.зал - столовая - класс истории - класс географии - класс музыки - класс английского (французского) - научные лаборатории - химическая лаборатория - физическая лаборатория - лингвистическая лаборатория - офис директора/завуча В каждой школе в России и зарубежом ученики: - изучают различные предметы - пишут тесты (эссе, и экзамены/контрольные) - порой списывают и наказываются за это - готовятся к экзаменам