У коллекционера было 54 оловянных солдатиков. из них 9 уланов. кирасиров бвло в 3 раза больше. а остальные драгуны. а) каких солдатиков меньше всего ? Б) на сколько меньше уланов , чем кирасиров? в) во сколько раз драгуны бо...

Математика

У коллекционера было 54 оловянных солдатиков. из них 9 уланов. кирасиров бвло в 3 раза больше. а остальные драгуны. а) каких солдатиков меньше всего ? Б) на сколько меньше уланов , чем кирасиров? в) во сколько раз драгуны больще .чем уланов?

Автор: Гость