У коллекционера было 54 оловянных солдатиков. из них 9 уланов. кирасиров бвло в 3 раза больше. а остальные драгуны. а) каких солдатиков меньше всего ? Б) на сколько меньше уланов , чем кирасиров? в) во сколько раз драгуны бо...

Математика
У коллекционера было 54 оловянных солдатиков. из них 9 уланов. кирасиров бвло в 3 раза больше. а остальные драгуны. а) каких солдатиков меньше всего ? Б) на сколько меньше уланов , чем кирасиров? в) во сколько раз драгуны больще .чем уланов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54- 9- (9*3-Это кирастров)=18(драгуны) 1)Меньше уланов 2) 27(кирасиров)-9(уланов)=18(с) На 18 солдатиков  3) 18(драгуны):9(уланы)=2(р) В 2 раза
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