ПЛИЗ!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!! Решите пожалуйста задачу!!! В 3 главах книги содержится 216 страниц. Сколько страниц в каждой главе книги, если во второй главе их меньше чем в первой. на 5 страниц, а в тре...

Математика
ПЛИЗ!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!! Решите пожалуйста задачу!!! В 3 главах книги содержится 216 страниц. Сколько страниц в каждой главе книги, если во второй главе их меньше чем в первой. на 5 страниц, а в третьей главе их больше. чем во второй, на 16 страниц?
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Гость:
В 1 78, во второй 52 в третей  86
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