ПЛИЗ!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!! Решите пожалуйста задачу!!! В 3 главах книги содержится 216 страниц. Сколько страниц в каждой главе книги, если во второй главе их меньше чем в первой. на 5 страниц, а в тре...
Математика
ПЛИЗ!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!! Решите пожалуйста задачу!!! В 3 главах книги содержится 216 страниц. Сколько страниц в каждой главе книги, если во второй главе их меньше чем в первой. на 5 страниц, а в третьей главе их больше. чем во второй, на 16 страниц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 78, во второй 52 в третей 86
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Українська мова
Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка А чес...ний , тиж...невий , контрас...ний Б щас...ливий ,облас..ний ...
Биология
1)З каких тканей состоит сердце.На какие отделы оно делится? 2)Что такое сердечный цикл,как называют сокращение сердечного м'яза та розслабление.
Математика