ПЛИЗ!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!! Решите пожалуйста задачу!!! В 3 главах книги содержится 216 страниц. Сколько страниц в каждой главе книги, если во второй главе их меньше чем в первой. на 5 страниц, а в тре...

Математика

ПЛИЗ!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!! Решите пожалуйста задачу!!! В 3 главах книги содержится 216 страниц. Сколько страниц в каждой главе книги, если во второй главе их меньше чем в первой. на 5 страниц, а в третьей главе их больше. чем во второй, на 16 страниц?

Автор: Гость