1)З каких тканей состоит сердце.На какие отделы оно делится? 2)Что такое сердечный цикл,как называют сокращение сердечного м'яза та розслабление.
Биология
1)З каких тканей состоит сердце.На какие отделы оно делится? 2)Что такое сердечный цикл,как называют сокращение сердечного м'яза та розслабление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердеч.цикл состоит из систолы (сокращения) и диастолы (расслабления). ;х камерное, из правого и левого желудочка и правого и левого предсердия. Между ними- перегородки-клапаны.
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