-6,03+(-2,17)= -7,2+(-8,23)= -4,5+(-27,8)= Найдите значение суммы

Математика
-6,03+(-2,17)= -7,2+(-8,23)= -4,5+(-27,8)= Найдите значение суммы
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Гость:
=-8,2 =-15,43 =-32,3 ......
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