Какими достижениями арабов в области образования и науки мы используем и сегодня?

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Какими достижениями арабов в области образования и науки мы используем и сегодня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цивилизаций было много. Если брать Европу: На протяжении XII—XIII веков в Европе произошёл резкий подъём развития технологий и увеличилось число нововведений в средствах производства, что способствовало экономическому росту региона. Менее чем за столетие было сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет. Были изобретены пушки, очки, артезианские скважины; порох, шёлк, компас и астролябия пришли с Востока. Были также большие успехи в судостроении и в часах. В то же время огромное количество греческих и арабских работ по медицине и науке были переведены и распространены по всей Европе. В области техники наблюдался большой прогресс: появилась более совершенная конная упряжь и повозки с поворотной осью, стремена у всадников, ветряные мельницы, шарнирный руль на кораблях, доменные печи и чугун, огнестрельное оружие, книгопечатание. В Средние века появилось организованное профессиональное обучение в виде университетов, однако в целом наука развитой не была. В XII веке на всю Европу приходилось не более 10 учёных, в XIII — не более 15, в XIV — менее 25 (для сравнения: сегодня их сотни тысяч) . Известные учёные делали свои открытия именно в это время. Тихо Браге, Николай Коперник и Галилео Галилей.
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