Какими достижениями арабов в области образования и науки мы используем и сегодня?
История
Какими достижениями арабов в области образования и науки мы используем и сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цивилизаций было много. Если брать Европу: На протяжении XII—XIII веков в Европе произошёл резкий подъём развития технологий и увеличилось число нововведений в средствах производства, что способствовало экономическому росту региона. Менее чем за столетие было сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет. Были изобретены пушки, очки, артезианские скважины; порох, шёлк, компас и астролябия пришли с Востока. Были также большие успехи в судостроении и в часах. В то же время огромное количество греческих и арабских работ по медицине и науке были переведены и распространены по всей Европе. В области техники наблюдался большой прогресс: появилась более совершенная конная упряжь и повозки с поворотной осью, стремена у всадников, ветряные мельницы, шарнирный руль на кораблях, доменные печи и чугун, огнестрельное оружие, книгопечатание. В Средние века появилось организованное профессиональное обучение в виде университетов, однако в целом наука развитой не была. В XII веке на всю Европу приходилось не более 10 учёных, в XIII — не более 15, в XIV — менее 25 (для сравнения: сегодня их сотни тысяч) . Известные учёные делали свои открытия именно в это время. Тихо Браге, Николай Коперник и Галилео Галилей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Вертолёт летит со скоростью 350км/Ч.На сколько меньше километров он пролетит за 4ч,если его скорость уменьшиться на 50км/Ч?
Русский язык
Выйди из дома вечером,через полчаса после захода Солнца,и поищи на западном небе вечернюю звезду. Разобрать по членам очень нужно заранее спасибо
Математика
Решите задачу пожалуйста одна машинистка перепечатывает в день 40 страниц рукописи другая 35 успеют ли они перепечатать за 6 дней 510 страниц если ...