Как переводится слово туыппын

Қазақ тiлi
Как переводится слово туыппын
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я родился например Я оказывается родился в Алмате На казакском:Мен Алматыда туыппын
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