Оформление задачи-в 2 корзинах 20 груш из первой взяли 4 в обеих стало поровну.Сколь??о было в каждой корзине

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Пусть в 1ой корзине - х груш, тогда во 2ой корзине - х+4 груш, а всего 20 груш составим уравнение: 1) х+(х+4)=20 2) 8+4=12(гр.) - во 2ой корзине х+х=20-4 2х=16 х=8 ответ: в 1ой корзине - 8 груш; во 2ой корзине - 12 груш