Схема жизненного цикла беззубки

Биология
Схема жизненного цикла беззубки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У брюхоногих из яйца выходит личинка -трохофора ,свободно плавающие трохофоры вскоре превращаются в следующую личиночную стадию -велигер .
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