Частота колебаний нитяного маятника равна 2 гц. Сколько колебаний совершит этот м??ятник за 1 мин?
Физика
Частота колебаний нитяного маятника равна 2 гц. Сколько колебаний совершит этот м??ятник за 1 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=60 c v=2 Гц n=?v=n/t n=v*t=2*60=120 колебаний==================
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