Частота колебаний нитяного маятника равна 2 гц. Сколько колебаний совершит этот м??ятник за 1 мин?

Физика

Частота колебаний нитяного маятника равна 2 гц. Сколько колебаний совершит этот м??ятник за 1 мин?

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